MotoGP Indonesia strepitoso Bezzecchi | pole e record della pista Marquez 9° Bagnaia 16°
Il pilota italiano firma il giro più veloce sulla pista indonesiana. Accanto a lui partiranno Aldeguer e Fernandez. Fatica la formazione factory Ducati: Marc entra per poco in top 10, mentre Pecco non supera il Q1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: motogp - indonesia
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming
MotoGP, GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8
MotoGp Indonesia: circuito, precedenti e orari tv
GP Indonesia, si comincia: ora le FP2 di MotoGP. Alle 4.50 le qualifiche, alle 9 la Sprint #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #IndonesianGP https://sport.sky.it/motogp/gp/2025/granpremio-indonesia/diretta/pole-qualifiche?social=twitter_skysportmotogp_story_n - X Vai su X
L’immagine del direttore generale della Ducati non è passata inosservata in occasione delle prime libere del Gran Premio di MotoGp in Indonesia. Ha subito un banale incidente nella piscina dell’hotel della Ducati - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP | Gp Indonesia: Bezzecchi, pole da record, Bagnaia nelle retrovie - La pole position del Gran Premio d'Indonesia classe MotoGP (18esimo appuntamento del Motomondiale 2025) è andata ad uno straordinario Marco Bezzecchi, che po ... Lo riporta motograndprix.motorionline.com
MotoGP | Gp Indonesia: Bezzecchi svetta nelle pre-qualifiche, Bagnaia e Marquez in Q1 - qualifiche del Gran Premio d'Indonesia, 18esimo appuntamento della MotoGP 2025. Da motograndprix.motorionline.com