MotoGP Indonesia capolavoro Bezzecchi nella Sprint | rimonta e vittoria! Marc Marquez 7°

Il pilota romagnolo dopo una brutta partenza rimonta e si prende la vittoria all'ultimo giro, chiudono il podio Aldeguer e Fernandez. Male Bagnaia, che chiude ultimo e mai realmente in gara. Marc Marquez 7° dopo il long lap penalty, Alex 4°. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MotoGP Indonesia, capolavoro Bezzecchi nella Sprint: rimonta e vittoria! Marc Marquez 7°

MotoGp Indonesia, Bezzecchi in pole col giro record. Marc Marquez 9°, Bagnaia 16°

