Kuta (Indonesia) 4 ottobre 2025 - La Ducati non funziona come dovrebbe, ma non è un problema, perché è sempre il Made in Italy a dominare la griglia di partenza. Marco Bezzecchi passeggia nelle qualifiche del Gran Premio di Indonesia e conquista la pole position sulla sua Aprilia con quasi 4 decimi di margine sul primo inseguitore. Dietro al riminese tiene alta la bandiera ducatista Fermin Aldeguer, mentre Raul Fernandez è terzo con l' Aprilia del team Trackhouse. Luca Marini è sesto con la Honda, mentre c'è tantissima difficoltà nel team ufficiale di Borgo Panigale. Marc Marquez strappa solo un 9° tempo, mentre Bagnaia scatterà addirittura dalla 16° piazza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGP Indonesia: Bezzecchi vola e prende la pole, Marquez è solo 9°, Bagnaia 16°