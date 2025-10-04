MotoGP Indonesia | Bezzecchi vince la Sprint sorpassato all' ultimo giro Aldeguer

Kuta (Indonesia) 4 ottobre 2025 - Era il più forte, ci si aspettava un successo solitario nella sprint, invece lo ha ottenuto facendo emozionare tutti con una bellisisma rimonta. Marco Bezzecchi sbaglia la partenza, ma vince ugualmente la sprint in Indonesia, battuto all'ultimo giro Fermin Aldeguer con la Ducati. Sul podio sprint anche Raul Fernandez con una seconda Aprilia, mentre Marc Marquez, penalizzato durante la corsa con un long lap penalty chiude solo settimo. Disastro Bagnaia: quattordicesimo e ultimo pilota al traguardo. La gara. Non brillante in partenza Marco Bezzecchi, il riminese di Aprilia si fa beffare nei primi metri da un super Aldeguer e da un ottimo Raul Fernandez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

