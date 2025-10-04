MotoGP GP Indonesia 2025 Bezzecchi grande favorito per vincere ma occhio all’assalto di Aldeguer e Acosta

Alle ore 9:00 italiane di domenica 5 ottobre scatterà il Gran Premio di Indonesia di MotoGP. La gara ha un chiaro favorito, che risponde al nome di Marco Bezzecchi. Il centauro dell’Aprilia partirà dalla pole position e nella giornata di sabato ha vinto la Sprint a dispetto di una partenza deficitaria. La sua prepotente dimostra la superiorità di cui gode sul tracciato di Mandalika. Sulla carta, il romagnolo dovrà guardarsi principalmente da due ambiziosi spagnoli, avidi di riscatto e alla ricerca della prima affermazione della carriera. Si parla, innanzitutto, di Fermin Aldeguer, particolarmente performante sull’Isola di Lombok. 🔗 Leggi su Oasport.it

