MotoGP GP Indonesia 2025 Bezzecchi grande favorito per vincere ma occhio all’assalto di Aldeguer e Acosta
Alle ore 9:00 italiane di domenica 5 ottobre scatterà il Gran Premio di Indonesia di MotoGP. La gara ha un chiaro favorito, che risponde al nome di Marco Bezzecchi. Il centauro dell’Aprilia partirà dalla pole position e nella giornata di sabato ha vinto la Sprint a dispetto di una partenza deficitaria. La sua prepotente dimostra la superiorità di cui gode sul tracciato di Mandalika. Sulla carta, il romagnolo dovrà guardarsi principalmente da due ambiziosi spagnoli, avidi di riscatto e alla ricerca della prima affermazione della carriera. Si parla, innanzitutto, di Fermin Aldeguer, particolarmente performante sull’Isola di Lombok. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - indonesia
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming
MotoGP, GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8
MotoGp Indonesia: circuito, precedenti e orari tv
MotoGP Indonesia 2025: Marco Bezzecchi Menangi Sprint Race di Mandalika - X Vai su X
MotoGP Indonesia: Pole e sprint per Bezzecchi. Solo settimo Marquez - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP, GP Indonesia 2025. Bezzecchi grande favorito per vincere, ma occhio all’assalto di Aldeguer e Acosta - Alle ore 9:00 italiane di domenica 5 ottobre scatterà il Gran Premio di Indonesia di MotoGP. Segnala oasport.it
Griglia di partenza MotoGP, GP Indonesia 2025: Bezzecchi in pole, Marquez in terza fila, Bagnaia in sesta! - Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP di Indonesia, atto numero diciotto del ... Secondo oasport.it