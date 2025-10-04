MotoGP Fermin Aldeguer | Felice del secondo posto Bezzecchi è più avanti
Fermin Aldeguer ha centrato la seconda posizione nelle qualifiche del GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP, rassegna in scena questo weekend presso il tracciato di Mandalika. Prestazione abbastanza significativa per lo spagnolo, unico a piazzare una Ducati nelle posizioni che contano. Nello specifico l’iberico ha ceduto il passo esclusivamente a un davvero imprendibile Marco Bezzecchi, accusando così un ritardo di 0.398 precedendo l’ottimo Raul Fernandez ( Trackhouse MotoGP Team), terzo con un gap di 0.452. Una volta arrivato al parco chiuso, il centauro ha commentato quanto fatto: “ Sono felice; il nostro obiettivo in queste ultime gare è migliorare venerdì e qualifica – ha detto Aldeguer – Qui abbiamo fatto un bello step, vediamo che succede in queste due gare. 🔗 Leggi su Oasport.it
