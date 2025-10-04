MotoGP Fermin Aldeguer | Bezzecchi oggi era più veloce non è bello perdere all’ultima curva
Si conclude con la vittoria di Marco Bezzecchi la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia 2025, diciottesimo appuntamento del Motomondiale. Il centauro azzurro, partito dalla pole, è scivolato presto in ottava posizione dopo un avvio non perfetto ma, in sella alla sua Aprilia, ha dato vita ad una rimonta formidabile, conclusa all’ultimo giro con il sorpasso della vittoria. Secondo un ottimo Fermin Aldeguer (Ducari, +0.157), beffato solo all’ultimo da Marco Bezzecchi. Completa il podio l’altra Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez (+4.062), al primo podio in carriera in MotoGP. Settimo invece il campione del mondo Marc Marquez (+9. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - fermin
#MotoGP #CatalanGP Comminato un Long Lap Penalty per la gara di domani a Fermin Aldeguer per quanto successo con Marco Bezzecchi in curva 5 nel corso della Sprint Race. - X Vai su X
