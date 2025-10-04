MotoGP Fermin Aldeguer | Bezzecchi oggi era più veloce non è bello perdere all’ultima curva

Oasport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude con la vittoria di Marco Bezzecchi la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia 2025, diciottesimo appuntamento del Motomondiale. Il centauro azzurro, partito dalla pole, è scivolato presto in ottava posizione dopo un avvio non perfetto ma, in sella alla sua Aprilia, ha dato vita ad una rimonta formidabile, conclusa all’ultimo giro con il sorpasso della vittoria. Secondo un ottimo Fermin Aldeguer (Ducari, +0.157), beffato solo all’ultimo da Marco Bezzecchi. Completa il podio l’altra Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez (+4.062), al primo podio in carriera in MotoGP. Settimo invece il campione del mondo Marc Marquez (+9. 🔗 Leggi su Oasport.it

motogp fermin aldeguer bezzecchi oggi era pi249 veloce non 232 bello perdere all8217ultima curva

© Oasport.it - MotoGP, Fermin Aldeguer: “Bezzecchi oggi era più veloce, non è bello perdere all’ultima curva”

In questa notizia si parla di: motogp - fermin

MotoGP, Fermin Aldeguer: “Un podio inaspettato a Spielberg, non so perché vado così forte alla fine delle gare”

MotoGP, Fermin Aldeguer: “Felice del secondo posto. Bezzecchi è più avanti”

motogp fermin aldeguer bezzecchiMotoGP Indonesia: Pole e sprint per Bezzecchi. Solo settimo Marquez - Dopo aver ottenuto il primo posto in griglia Bez ha conquistato anche la gara breve. Scrive tuttosport.com

motogp fermin aldeguer bezzecchiMotoGp: Indonesia; Bezzecchi vince la gara sprint - Marco Bezzecchi su Aprilia ha vinto la gara Sprint del gran premio di Indonesia. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Fermin Aldeguer Bezzecchi