MotoGp Bezzecchi show in Indonesia | sorpasso all’ultimo giro e vittoria nella sprint Disastro Bagnaia
Marco Bezzecchi vince la gara sprint in Indonesia e conferma quanto di buono fatto vedere in qualifica il giorno prima, quando ha ottenuto la pole position. L’italiano su Aprilia ha dovuto rimontare dopo una partenza disastrosa che l’aveva portato in ottava posizione. In 13 giri però Bezzecchi ha mostrato la superiorità degli ultimi due giorni, dando il via a un’incredibile rimonta, culminata con il sorpasso all’ultimo giro su Fermin Aldeguer con una staccata molto aggressiva. Per il romagnolo dell’Aprilia si tratta del secondo successo nelle ultime tre gare brevi disputate ( dopo la vittoria ottenuta a Misano ), la terza totale, la decima medaglia complessiva nelle gare sprint (la quarta quest’anno) e domani avrà la concreta possibilità di firmare la prima doppietta della carriera in top class. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
