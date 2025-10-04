MotoGP Bezzecchi dopo la pole a Mandalika Fatto step in avanti non sarà facile gestire le gomme

Semplicemente straripante. Un Marco Bezzecchi formato extralusso ha conquistato con ampio merito la pole position in quel di Mandalika, località che ospita questo fine settimana il GP di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP. Prova a dir poco sontuosa quella del “Bezz” che, nella fattispecie, ha regolato di ben 0.398 la Gresini di Fermin Aldeguer e di 0.452 la Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez in una sessione molto particolare, contrassegnata dall’assenza dalle posizioni che contano delle Ducati ufficiali di Marc Marquez, nono, e Francesco Bagnaia, addirittura sedicesimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Bezzecchi dopo la pole a Mandalika “Fatto step in avanti, non sarà facile gestire le gomme”

