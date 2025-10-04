Motocross delle Nazioni 2025 oggi | orari 4 ottobre tv programma streaming

Tutto pronto all’Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana) per la prima giornata ufficiale di gara del Motocross delle Nazioni 2025. Quest’oggi, sabato 4 ottobre, si disputeranno le Qualifying Race delle tre classi (MXGP, MX2 e Open) per stabilire i 19 Paesi ammessi direttamente al main event e per determinare la griglia di partenza delle manche domenicali. Fari puntati sui padroni di casa statunitensi, che non sono stati fortunati nel sorteggio e avranno la 35ma scelta (su 37 nazionali iscritte) del gate di partenza nelle tre Qualifying Race di oggi. L’Italia ha tutte le carte in regola per superare il taglio senza problemi (nonostante il 20° posto in griglia) potendo schierare Tony Cairoli nella MXGP, Andrea Adamo nella MX2 e Andrea Bonacorsi nell’Open. 🔗 Leggi su Oasport.it

