Motocross delle Nazioni 2025 Hunter Lawrance domina la Qualifiying Race Open Sesto Andrea Bonacorsi
Si chiude con la vittoria dell’ Australia la Qualifiying Race della categoria Open del Motocross delle Nazioni 2025. Sul circuito dell’Ironman Raceway di Crawfordsville è stato Hunter Lawrance a dominare la manche, rifilando un distacco enorme agli avversari. Seconda piazza per il giappone con Jo Shomida. Terzo posto per gli Stati Uniti d’America con RJ Hampshire. Manche che parte con l’Holeshot dell’australiano Hunter Lawrence, seguito dallo svizzero Valentin Guillod e dall’azzurro Andrea Bonacorsi. L’italiano viene però subito superato dal giapponese Jo Shimoda che sorpassa anche l’elvetico Guillod portandosi in seconda casella. 🔗 Leggi su Oasport.it
