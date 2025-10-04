Motocross delle Nazioni 2025 Coenen regala al Belgio la Qualifiying Race MX2 decimo Andrea Adamo
È il Belgio a conquistare la Qualifiying Race MX2 del Motocross delle Nazioni 2025. Sull’ Ironman Raceway di Crawfordsville, Sacha Coenen ha anticipato gli avversari al termine di una gara equilibrata ed imprevedibile nel finale. Salgono sul podio anche l’Olanda con Kay de Wolf (+2.891) e gli Stati Uniti d’America, padroni di casa, con uno splendido Justin Cooper (+5.097). Manche che parte subito con Simon Langelfelder in testa, seguito da Sacha Coenen e da Justin Cooper. Il leader tedesco entra inspiegabilmente in crisi e viene prima superato da Coenen, che guadagna la testa della corsa, e poi da Cooper. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motocross - nazioni
