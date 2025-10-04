Moto3 | Fernandez si impone nella FP2 a Mandalika benissimo Luca Lunetta

Si apre nel segno di Adrian Fernandez il sabato di Mandalika, circuito che sta ospitando questo fine settimana il GP di Indonesia, appuntamento numero diciotto del Motomondiale 2025 di Moto3. Buona la prestazione del fratello minore di Raul, abile a guadagnare  il miglior tempo in un turno particolarmente serrato.   Nello specifico il pilota in forza alla Leopard Racing ha fermato il cronometro a 1:37.216, regolando di appena 0.003 la Liqui Moly Dynavolt Intact GP di David Munoz, il quale ha preceduto il leader della classifica piloti Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), terzo con uno scarto di +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

