Moto3 Adrian Fernandez conquista la pole a Mandalika Lunetta in terza fila
Il guizzo di Adrian Fernandez. Poco dopo la terza piazza conquistata dal fratello in MotoGP il giovane pilota spagnolo ha strappato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP di Indonesia, diciottesima tappa del Motomondiale 2025 di Moto3 in fase di svolgimento sul circuito di Mandalika. Precisamente il centauro in forza alla Leopard Racing ha fermato il cronometro a 1:37.022, arginando di 0.099 la Liqui Moly Dynavolt Intact GP di David Munoz, secondo davanti la LEVEL UP – MTA di Joel Kelso, terzo a 0.152. In seconda fila poi Alvaro Carpe (Rd Bull KTM Ajo), quarto a 0.159 precedendo Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e Maximo Quiles (CFMOTO Aspar Team), rispettivamente quinto e sesto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
