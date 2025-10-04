Moto2 | Moreira strappa la pole a Mandalika fuori dalla top 10 Arbolino e Vietti
Diogo Moreira si è preso di prepotenza la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto2 in scena questo fine settimana presso il circuito di Mandalika. Ottima prestazione per il brasiliano in forza alla Italtrans Racing Team, capace di segnare un tempo di 1:32.341 regolando di 0.158 la CFMOTO Aspar Team di David Alonso, secondo precedendo la BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 di Izan Guevara, centauro che chiude il primo schieramento con un gap di 0.175. Seconda fila invece per il leader del Mondiale Manuel Gonzalez, quarto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: moto2 - moreira
Moto2, Jake Dixon in pole al Sachsenring, 3° un ottimo Arbolino. Canet, Gonzalez e Moreira fuori dalla top10!
Moto2, Moreira vince in Austria e si rilancia nel Mondiale. Vietti sul podio, out Gonzalez
Moto2 Austria, Moreira vince, Gonzalez ko: Mondiale riaperto. Vietti olè: 3° dopo una penalità
Il leader del Mondiale sfonda il muro dell’1’33” e si prende l’ultimo turno del venerdì davanti a Holgado e Munoz. Quinto Dixon, 8° Alonso a pari tempo con Moreira, 20° Canet, caduto nel… https://gpone.com/it/2025/10/03/moto2/gonzalez-da-record-nelle-pre- - X Vai su X
Somkiat Chantra lascerà il Team LCR Honda e la MotoGP a fine stagione (per fare spazio a Diogo Moreira), ma non tornerà – come si era ipotizzato – in Moto2: Honda gli ha offerto la CBR ufficiale nel World SBK. Dividerà il box con un altro veterano della Mot - facebook.com Vai su Facebook
Moto2: Moreira strappa la pole a Mandalika, fuori dalla top 10 Arbolino e Vietti - Diogo Moreira si è preso di prepotenza la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP di Indonesia, diciottesimo appuntamento del ... Scrive oasport.it
Moto2 | Gp Indonesia: Moreira, pole e record, indietro gli italiani - Terza pole della giornata con record della pista al Mandalika International Street Circuit. Riporta motograndprix.motorionline.com