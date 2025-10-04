Moto2 | Gonzalez si impone nella FP2 a Mandalika lontani Vietti ed Arbolino

Manuel Gonzalez detta legge nell’ultima sessione di prove libere in quel di Mandalika, circuito internazionale che sta ospitando questo weekend il GP di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto2. Altra ottima performance per l’attuale leader della classifica piloti, il quale ha mandato un forte segnale agli avversari in vista delle qualifiche. Il pilota spagnolo arruolato tra le fila della Liqui Moly Dynavolt Intact GP nello specifico ha segnato 1:32.597, rifilando 0.308 a Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), secondo davanti a Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), terzo a +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

