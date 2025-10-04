Moto2 | Gonzalez si impone nella FP2 a Mandalika lontani Vietti ed Arbolino
Manuel Gonzalez detta legge nell’ultima sessione di prove libere in quel di Mandalika, circuito internazionale che sta ospitando questo weekend il GP di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto2. Altra ottima performance per l’attuale leader della classifica piloti, il quale ha mandato un forte segnale agli avversari in vista delle qualifiche. Il pilota spagnolo arruolato tra le fila della Liqui Moly Dynavolt Intact GP nello specifico ha segnato 1:32.597, rifilando 0.308 a Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), secondo davanti a Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), terzo a +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: moto2 - gonzalez
Moto2, Jake Dixon in pole al Sachsenring, 3° un ottimo Arbolino. Canet, Gonzalez e Moreira fuori dalla top10!
Classifica Mondiale Moto2 2025: Gonzalez allunga a +9 su Canet dopo il Sachsenring
Moto2 Germania, incidente e gara interrotta: Oncu beffa Baltus. Gonzalez resta leader
Il leader del Mondiale sfonda il muro dell’1’33” e si prende l’ultimo turno del venerdì davanti a Holgado e Munoz. Quinto Dixon, 8° Alonso a pari tempo con Moreira, 20° Canet, caduto nel… https://gpone.com/it/2025/10/03/moto2/gonzalez-da-record-nelle-pre- - X Vai su X
#Moto2 | GP del Giappone 2025: Daniel Holgado implacabile! Moreira 3°, González 5° stende Vietti ? di: Giacomo Pedone Articolo completo qui https://www.p300.it/moto2-gp-del-giappone-2025-daniel-holgado-implacabile-moreira-3-gonzalez-5-stend - facebook.com Vai su Facebook
Moto2, Jake Dixon il più veloce anche nella FP2 in Giappone. 4° Celestino Vietti - È il britannico, finora, il protagonista di questo week end della Moto2 a Motegi (Giappone). Da oasport.it
Moto2, GP Giappone: Gonzalez in pole a Motegi, 4° Vietti, 11° Arbolino - In prima fila con Gonzalez anche Holgado e Alonso, 4° Vietti, 5° Moreira. Segnala sport.sky.it