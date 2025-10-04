Moto gp Indonesia Bezzecchi show | è lui il favorito per la gara Ancora crisi Bagnaia

Mandalika, 4 ottobre 2025 – Chissà se Marco Bezzecchi riuscirà a fare tripletta a Mandalika nel gp di Indonesia. Aprilia potrebbe sfruttare il momento di difficoltà di Ducati, con Marc Marquez e Pecco Bagnaia nelle retrovie e il solo Fermin Aldeguer competitivo, per completare un succoso tris sul tracciato asiatico, che sembra sposarsi bene alle caratteristiche della RS-GP. A fare ulteriormente la differenza, però, pure Marco Bezzecchi, di fatto dominante in Indonesia con il record della pista in qualifica e una sprint di rimonta con un passo di 3-4 decimi più veloce di tutti gli altri. Avrebbe potuto vincere la sprint in solitaria, se non avesse avuto una partenza difficile, e fin dal venerdì ha mostrato un passo insostenibile per gli avversari.

Moto gp Indonesia, difficoltà Ducati: Marquez e Bagnaia fuori dai dieci. Primo Bezzecchi

MotoGP Indonesia: Pole e sprint per Bezzecchi. Solo settimo Marquez - Dopo aver ottenuto il primo posto in griglia Bez ha conquistato anche la gara breve.

MotoGP 2025. GP dell'Indonesia. Fermin Aldeguer: "Ero troppo in crisi, mi è mancata un po' di esperienza contro Marco Bezzecchi" - Il rookie spagnolo, protagonista assoluto e riferimento della Ducati questo weekend, ha dominato la Sprint, ma all'ultimo giro ha dovuto cedere