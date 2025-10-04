Moto contro auto nel Casertano muore 17enne
Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia nella notte a San Prisco (Caserta), dove un 17enne ha perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto la moto su cui viaggiava; è accaduto all’incrocio tra via Agostino Stellato e via Carceri Vecchie. Secondo quanto emerso dagli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato, il giovane avrebbe urtato contro un’auto, una Jeep, finendo violentemente sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare il giovane ma, purtroppo, tutto è stato inutile. Il conducente della vettura, un 21enne, è stato denunciato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
