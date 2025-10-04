Mostra mercato del tartufo Tutto pronto si alza il sipario | Un’annata straordinaria

"Il tartufo non deve essere bello, deve profumare!". E se lo dice un esperto come Giuliano Martinelli c’è da crederci. Ieri a Pietralunga il punto sulla stagione tartuficola è stato tracciato in occasione della presentazione della imminente mostra mercato. "Quest’anno dovrebbe essere un’annata straordinaria. In tutto il territorio di Alto Chiascio e Altotevere, grazie anche alle piogge estive, abbiamo un tartufo bianco di grande qualità il cui prezzo si attesta tra i mille 500 e i 3 mila 500 euro al chilo, in calo rispetto alla scorsa stagione. Come sempre si tratta di un tartufo pregiato che i nostri clienti ci chiedono anche dall’estero". 🔗 Leggi su Lanazione.it

