Mostra mercato del tartufo Tutto pronto si alza il sipario | Un’annata straordinaria
"Il tartufo non deve essere bello, deve profumare!". E se lo dice un esperto come Giuliano Martinelli c’è da crederci. Ieri a Pietralunga il punto sulla stagione tartuficola è stato tracciato in occasione della presentazione della imminente mostra mercato. "Quest’anno dovrebbe essere un’annata straordinaria. In tutto il territorio di Alto Chiascio e Altotevere, grazie anche alle piogge estive, abbiamo un tartufo bianco di grande qualità il cui prezzo si attesta tra i mille 500 e i 3 mila 500 euro al chilo, in calo rispetto alla scorsa stagione. Come sempre si tratta di un tartufo pregiato che i nostri clienti ci chiedono anche dall’estero". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: mostra - mercato
Investimenti pubblicitari online in Italia nel 1H 2025 in calo del 2,4%, ma il mercato mostra resilienza su video e social
A Faenza 'Made in Italy': un weekend di mostra-mercato, eventi e arte diffusa
Pisogne: Mostra mercato "Equilibrismi"
In piena Mostra Mercato di Piante e Fiori Autunnale di Firenze, siamo felici di condividere con voi alcuni scatti dei laboratori e delle attività che si sono svolte quest'oggi, venerdì 3 ottobre. Ortolandia “Il magico mondo dei funghi” - Laboratorio didattico della - facebook.com Vai su Facebook
Mostra mercato del tartufo. Tutto pronto, si alza il sipario: "Un’annata straordinaria" - Pietralunga si appresta a celebrare il prezioso tubero: è la 38esima edizione della rassegna. Come scrive lanazione.it
Pietralunga, la Mostra mercato del tartufo bianco: il programma - La Mostra mercato del tartufo bianco e della patata di Pietralunga raddoppia, proponendo ben due weekend di eventi e iniziative. Lo riporta perugiatoday.it