Mostra di Silvia Salvadori a Castiglion Fiorentino Polveri lucenti pennelli e icone dell’arte medievale

Si arricchisce l’offerta culturale del comune di Castiglion Fiorentino. Dopo l’inaugurazione della personale di Luna Berlusconi, è di questi giorni quella di Silvia Salvadori “La struttura e l’anima del Colore”. La personale è visitabile fino al 30 novembre presso gli spazi espositivi della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it