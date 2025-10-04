Mostra di Silvia Salvadori a Castiglion Fiorentino Polveri lucenti pennelli e icone dell’arte medievale

Arezzonotizie.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si arricchisce l’offerta culturale del comune di Castiglion Fiorentino. Dopo l’inaugurazione della personale di Luna Berlusconi, è di questi giorni quella di Silvia Salvadori “La struttura e l’anima del Colore”. La personale è visitabile fino al 30 novembre presso gli spazi espositivi della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mostra - silvia

mostra silvia salvadori castiglionL'arte di Silvia Salvadori sbarca a Castiglion Fiorentino - Visitabile fino al 30 novembre presso gli spazi espositivi della Quadreria della Chiesa di Sant'Angelo al Cassero “La struttura e l'amina del Colore” ... Riporta lanazione.it

mostra silvia salvadori castiglionLa struttura e l’anima del colore di Silvia Salvadori - Silvia Salvadori ha presentato, all’interno della chiesa di Sant’Angelo al Cassero di Castiglion Fiorentino, dieci opere uniche. Si legge su teletruria.it

Cerca Video su questo argomento: Mostra Silvia Salvadori Castiglion