Mostra al foyer del Teatro Donizetti per raccogliere fondi per La Casa di Leo

Ecodibergamo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INIZIATIVA. L’esposizione sarà visitabile sino a domenica 5 ottobre e il ricavato completamente devoluto in beneficenza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

mostra al foyer del teatro donizetti per raccogliere fondi per la casa di leo

© Ecodibergamo.it - Mostra al foyer del Teatro Donizetti per raccogliere fondi per «La Casa di Leo»

In questa notizia si parla di: mostra - foyer

Mostra al foyer del Teatro Donizetti per raccogliere fondi per «La Casa di Leo» - Nel foyer del teatro Donizetti, noto come Ridotto Gavazzeni, è stata inaugurata, venerdì 3 ottobre la terza edizione della mostra ... Scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Mostra Foyer Teatro Donizetti