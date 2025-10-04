Morto Remo Girone | da Enzo Ferrari a Tano Cariddi un gigante dello spettacolo

Remo Girone È morto ieri, all’età di 76 anni, Remo Girone, attore dal carisma magnetico e volto indimenticabile del boss mafioso Tano Cariddi nella leggendaria serie La Piovra. Il decesso è avvenuto nella sua residenza nel Principato di Monaco, dove viveva da anni con la moglie, l’attrice argentina Victoria Zinny. Al momento non è stata resa nota in maniera ufficiale la causa del decesso. Fonti vicine alla famiglia di Remo Girone hanno parlato di un “malore improvviso” che lo avrebbe colto nella sua abitazione. Con la sua scomparsa, l’Italia perde una delle figure più intense e versatili del teatro, del cinema e della televisione degli ultimi cinquant’anni. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

