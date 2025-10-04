Morto Remo Girone cinema italiano in lutto | le cause del decesso

È morto Remo Girone, attore amatissimo di cinema e televisione. Aveva 76 anni. Il decesso è avvenuto improvvisamente nella sua casa di Monaco, dove l’artista viveva da alcuni anni insieme alla moglie Vittoria, anche lei attrice. Secondo alcuni indiscrezioni filtrate sul web subito dopo la notizia del decesso, Remo pare stesse lottando da pochi mesi contro un cancro molto aggressivo. Tuttavia, tale notizia non è stata confermata dalla famiglia dell’attore. Girone sarà per sempre ricordato per il ruolo di Gaetano “Tano” Cariddi, il glaciale e calcolatore finanziere mafioso nella celebre serie “La Piovra”, a cui ha prestato il volto dal 1987 in poi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

