Morto Remo Girone addio all’attore di Tano Cariddi ne La Piovra Aveva 76 anni

Panorama.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento improvvisamente a 76 anni Remo Girone, attore dal carisma magnetico e dal volto scolpito nella memoria collettiva come Tano Cariddi de La Piovra. È morto nella sua casa nel Principato di Monaco, dove viveva con la moglie e compagna di scena, l’attrice argentina Victoria Zinny. Con lui se ne va una delle figure più riconoscibili e amate della tv italiana. L’icona di Tano Cariddi. Era il 1987 quando Luigi Perelli lo scelse per incarnare Gaetano “Tano” Cariddi, il ragioniere corrotto, spietato, simbolo della connivenza tra mafia e finanza. Lo sguardo glaciale, la voce profonda, il carisma che gelava lo schermo: Girone trasformò un personaggio in un mito, consegnandolo alla storia della televisione italiana. 🔗 Leggi su Panorama.it

morto remo girone addio all8217attore di tano cariddi ne la piovra aveva 76 anni

© Panorama.it - Morto Remo Girone, addio all’attore di Tano Cariddi ne La Piovra. Aveva 76 anni

In questa notizia si parla di: morto - remo

Lutto nel mondo sportivo, è morto Remo Gaetti: storico medico dell’Ancona Calcio

Remo Ianicelli trovato morto in un dirupo sul Matese: era scomparso ieri dopo il suo compleanno

Chiesa umbra in lutto, è morto monsignor Remo Serafini

morto remo girone addioMorto Remo Girone, addio al Tano Cariddi della Piovra - Attore dal carisma magnetico, volto indimenticabile di Tano Cariddi della serie tv "'La Piovra', Remo Girone è morto ... Scrive iltempo.it

morto remo girone addioAddio a Remo Girone: morto a 76 anni l’indimenticabile Tano Cariddi - È morto a 76 anni Remo Girone, l'indimenticabile Tano Cariddi de La Piovra. Lo riporta lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Remo Girone Addio