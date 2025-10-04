Morto Remo Girone addio all’attore di Tano Cariddi ne La Piovra Aveva 76 anni

Si è spento improvvisamente a 76 anni Remo Girone, attore dal carisma magnetico e dal volto scolpito nella memoria collettiva come Tano Cariddi de La Piovra. È morto nella sua casa nel Principato di Monaco, dove viveva con la moglie e compagna di scena, l’attrice argentina Victoria Zinny. Con lui se ne va una delle figure più riconoscibili e amate della tv italiana. L’icona di Tano Cariddi. Era il 1987 quando Luigi Perelli lo scelse per incarnare Gaetano “Tano” Cariddi, il ragioniere corrotto, spietato, simbolo della connivenza tra mafia e finanza. Lo sguardo glaciale, la voce profonda, il carisma che gelava lo schermo: Girone trasformò un personaggio in un mito, consegnandolo alla storia della televisione italiana. 🔗 Leggi su Panorama.it

