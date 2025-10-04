Milano, 4 ottobre 2025 – ''Manzi non è un personaggio come Silvano Larini '', diceva di lui l'avvocato Enzo Saponara commentando la profonda differenza tra i due personaggi, il suo assistito e uno degli uomini-chiave dell'inchiesta Mani pulite. Camanzi Giovanni Manzi foto ripertorio - MILANO - MANZI GIOVANNI Il Psi e Craxi. Giovanni Manzi, scomparso a 81 anni, stroncato ieri sera da un infarto nella sua casa milanese, non ha mai avuto la vocazione dell'eminenza grigia che gestisce da dietro le quinte senza esporsi alla luce dei riflettori. Semmai la sua vocazione è stata quella del protagonista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Morto Giovanni Manzi: l'ascesa nel Psi di Craxi, la latitanza e il carcere durante Mani Pulite