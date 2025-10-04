Morto Gianni Punzo vicepresidente del Napoli di Maradona e Ferlaino e cofondatore di Italo

Morto a 88 anni Gianni Punzo, imprenditore napoletano, fondatore del Cis di Nola, di Italo e del centro commerciale Vulcano Buono. Fu vicepresidente del Napoli di Maradona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: morto - gianni

Lutto per Gianni Morandi, morto lo storico manager Luigi Zannoni

Lutto per Gianni Morandi, è morto lo storico manager Luigi Zannoni: “Insieme per 40 anni, grazie per tutto quello che hai fatto per me”

Lutto per Gianni Morandi, morto lo storico manager Luigi Zannoni: “Non è stata una bella giornata”

#Napoli - E’ morto #GianniPunzo l’imprenditore che fondò il #CisDiNola e fu Vice -Presidente del Calcio Napoli di Ferlaino. Imprenditore visionario anche con Della Valle e Montezemolo nella creazione di #Italo #Lutto #Imprenditoria #Campania #Cis #NanoT - facebook.com Vai su Facebook

Morto l'imprenditore Gianni Punzo, fu tra i fondatori di Italo. Vicepresidente del Calcio Napoli negli anni d'oro di Ferlaino #ANSA - X Vai su X

Morto Gianni Punzo, vicepresidente del Napoli di Maradona e Ferlaino e cofondatore di Italo - Morto a 88 anni Gianni Punzo, imprenditore napoletano, fondatore del Cis di Nola, di Italo e del centro commerciale Vulcano Buono ... Riporta fanpage.it

È morto Gianni Punzo: addio all'imprenditore ex vicepresidente del Napoli - Si è spento all’età di 88 anni Gianni Punzo, figura carismatica e protagonista indiscusso dello sviluppo economico del ... Secondo internapoli.it