Morto a 88 anni l' imprenditore Gianni Punzo fu fondatore di Italo e vicepresidente del Napoli di Maradona

È morto a 88 anni Gianni Punzo, brillante imprenditore originario di Napoli, tra i fondatori di Italo.

Morto a 88 anni l'imprenditore Gianni Punzo, fu fondatore di Italo e vicepresidente del Napoli di Maradona - Gianni Punzo, tra i maggiori imprenditori italiani degli ultimi 50 anni, è morto a 88 anni. Lo riporta virgilio.it

Morto l'imprenditore Gianni Punzo, fu tra i fondatori di Italo - E' morto a 88 anni l'imprenditore napoletano Gianni Punzo, tra i protagonisti dell'economia non solo campana degli ultimi decenni. Riporta ansa.it