Morte al sionismo Gaza arriviamo gli striscioni al corteo per la Palestina a Roma – Il video

Open.online | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 Le immagini del corteo pro Gaza a Roma. In migliaia sono scesi in piazza all'indomani dello sciopero generale per la Flotilla. Ecco gli striscioni al corteo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

