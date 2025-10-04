Morte al sionismo Gaza arriviamo gli striscioni al corteo per la Palestina a Roma – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 Le immagini del corteo pro Gaza a Roma. In migliaia sono scesi in piazza all'indomani dello sciopero generale per la Flotilla. Ecco gli striscioni al corteo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: morte - sionismo
Anche bandiere di Hamas e di Hezbollah, tra le migliaia della Palestina portate in corteo a Roma dai manifestanti. "Death death to the Idf" è scritto invece su un'altra di grande dimensioni che viene sventolata. "Morte all'Idf, morte al sionismo" si legge poi su - facebook.com Vai su Facebook
Anche bandiere di #Hamas e di #Hezbollah, tra le migliaia della Palestina portate in corteo a Roma dai manifestanti. "Death death to the Idf" è scritto invece su un'altra di grande dimensioni che viene sventolata. "Morte all'Idf, morte al sionismo" si legge poi s - X Vai su X
"Morte al sionismo, Gaza arriviamo", gli striscioni al corteo per la Palestina a Roma - In migliaia sono scesi in piazza all'indomani dello sciopero generale per la Flotilla. Scrive ilgiornale.it
Gaza, Roma si prepara al corteo pro-Pal - Con queste parole d'ordine, Roma si prepara a una nuova giornata di mobilitazione per Gaza e per la Palestina. Come scrive ansa.it