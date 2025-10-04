Moreira Italtrans è in pole in Indonesia La lotta per il titolo mondiale molto aperta

MOTO2. Buone notizie dall’Indonesia dove il brasiliano Diogo Moreira, punto di forza del team bergamasco Italtrans, ha centrato la pole position in Moto2 e domenica 5 ottobre alle 7,15 (differita in chiaro su Tv8) lotterà per la vittoria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

