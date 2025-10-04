Moreira Italtrans è in pole in Indonesia La lotta per il titolo mondiale molto aperta
MOTO2. Buone notizie dall’Indonesia dove il brasiliano Diogo Moreira, punto di forza del team bergamasco Italtrans, ha centrato la pole position in Moto2 e domenica 5 ottobre alle 7,15 (differita in chiaro su Tv8) lotterà per la vittoria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: moreira - italtrans
Buone notizie dall’Indonesia dove il brasiliano Diogo Moreira, punto di forza del team bergamasco Italtrans, ha centrato la pole position in Moto2 e domenica 5 ottobre alle 7,15 (differita in chiaro su Tv8) lotterà per la vittoria. - X Vai su X
#17 #JapaneseGP RACE Diogo Moreira 3° “Sono davvero felice di questo risultato! Abbiamo lavorato tanto con il team questo weekend e concludere sul podio qui è davvero importante. Grazie a tutti!” #italtransracingteam #Moto2 #MotoGP #Motom - facebook.com Vai su Facebook
Moto2, Mandalika: pole da record per Moreira davanti ad Alonso e Guevara, 4° Gonzalez - Moto2: Diogo piazza la zampata in Indonesia e scalza dalla prima fila il leader del Mondiale. Secondo gpone.com
Moreira porta ancora il Team Italtrans in pole position nel Motomondiale - Terza pole position consecutiva per Diogo Moreira: sabato 28 giugno ad Assen (in Olanda) il brasiliano dell’Italtrans Racing Team di Calcinate è stato ancora una volta il più veloce nelle qualifiche ... ecodibergamo.it scrive