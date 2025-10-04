Monza mette il limite a slot e videopoker Quali sono gli orari in cui non si può giocare
Monza, 4 ottobre 2025 – Lotta alla ludopatia. Il Comune rispolvera il vecchio “Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito“ approvato nel 2018 e fa una nuova ordinanza sugli orari di funzionamento delle slot machine. Imposti limiti più stringenti all’utilizzo degli apparecchi: non sarà possibile giocare dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21. L’obiettivo è combattere le abitudini compulsive e ridurre l’accessibilità nelle fasce orarie più a rischio. Il provvedimento, firmato dal sindaco, è nato dall’analisi dei dati del SerD dell’Asst Monza, che confermano una diffusione crescente del gioco patologico: nel solo 2024 sono state seguite 230 persone in provincia, 44 delle quali residenti nel capoluogo (quasi raddoppiate in pochi anni). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
