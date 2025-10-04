Monza il Catanzaro s’inchina | Birindelli e Alvarez salvano Bianco
Monza, 4 ottobre 2025 – Il Monza torna a respirare. E lo fa al termine di quella che senza dubbio alcuno è la miglior prestazione stagionale. Il 2-1 grazie al quale i biancorossi rimontano il Catanzaro all’U-Power Stadium è frutto di una partenza pessima, cancellata però poi con carattere e soprattutto con una fase offensiva finalmente degna dei suoi interpreti. Decidono i gol di Alvarez, tornato implacabile sotto porta e al terzo gol in campionato, e Birindelli. Quest’ultimo, insieme ad Azzi, ha fatto faville sugli esterni permettendo all’intera squadra di creare sia sulle fasce che per vie interne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
