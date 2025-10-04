Monza alza il sipario Il tempio della prosa | un classico con brio
Realtà e finzione, illusione e sogno è il fil rouge della proposta 20252026 del Teatro Manzoni di Monza, che nella passata stagione ha accolto 21.668 spettatori (983 abbonati e 14.730 biglietti venduti). "L’illusione, ma anche lo statuto fondativo del gioco stesso del teatro– racconta la direttrice artistica Paola Pedrazzini – è al centro di “Magnifica presenza“ di Ozpetek, che aprirà il sipario da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, e di “Ciarlatani“ (14-16 novembre) con Silvio Orlando, in cui proprio la categoria degli attori diventa protagonista". Il contrasto tra normalità e follia anima l’esilarante “Il medico dei pazzi“ (12-14 dicembre) di Eduardo Scarpetta, diretto da Leo Muscato, e il capolavoro di Molière “Il malato immaginario“ (23-25 gennaio), dominato dall’ipocondria di Argante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
