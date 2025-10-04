Monster | La Storia di Ed Gein la spiegazione del finale
Monster: La storia di Ed Gein si conclude con un finale enigmatico che lascia lo spettatore a interrogarsi su ciò che è realmente accaduto. L'ultima puntata si colloca decenni dopo l'internamento di Ed Gein ( Charlie Hunnam ) in un istituto psichiatrico, dove assume farmaci per la schizofrenia e appare più stabile rispetto al passato. Tuttavia, la sua fama si è diffusa, ispirando altri serial killer. Poco prima della morte, la serie mostra Gein circondato da figure criminali che lo venerano, fino alla visione della madre Augusta, che lo accoglie nell'aldilà.
