Moni Ovadia | Chi non condanna il genocidio di Gaza è complice
“Chi non condanna il genocidio in corso a Gaza è complice”. Così Moni Ovadia, attore, scrittore e musicista, ma anche attivista dei diritti civili e sociali, invita tutti quanti a lottare per fermare l’orrore che si sta verificando in Palestina. In quel territorio si sta vivendo un’escalation di distruzione e morte: a fronte di questa situazione, da tempo, in tutta Italia e in diversi Paesi del mondo sono in corso mobilitazioni a sostegno del popolo palestinese e l’abbordaggio della Flotilla da parte delle forze israeliane ha riportato in piazza tantissime persone. Partendo da quanto accaduto, abbiamo chiesto una riflessione a Moni Ovadia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Arena Morricone gremita per "Il romanzo della Bibbia": Aldo Cazzullo e Moni Ovadia incantano Vasto [FOTO]
Veloce viaggio nel mondo ebraico antisionista: dalle comunità ai filosofi ed intellettuali ebrei, come Martin Buber e Moni Ovadia
Presentata la nuova edizione del Film Festival della Lessinia: tra gli ospiti anche Moni Ovadia e Marco Paolini
Al Teatro Carcano di Milano per una serata straordinaria di arte e solidarietà. Attori, musicisti e cantanti di rilievo nazionale – tra cui Moni Ovadia, Federica Fracassi, Fausto Paravidino e tanti altri – saliranno sul palco per dare voce al popolo palestinese attrav - facebook.com Vai su Facebook
Ovadia: “Stop al concerto di Gergiev? Idiozia sconfinata. Sul genocidio sionista a Gaza invece non si alza un’unghia” - Durissimo commento di Moni Ovadia sull’annullamento del concerto del direttore d’orchestra russo Valery Gergiev alla Reggia di Caserta: intervenuto alla trasmissione Battitori Liberi, su Radio Cusano ... ilfattoquotidiano.it scrive
Non in mio nome, altra piazza anti Israele. Ovadia choc: "Sono antisemita". Dibba attacca: "Come i nazisti" - Con una sorta di equazione attraverso la quale prendere le distanze dal popolo ebraico a cui lui stesso appartiene, Moni Ovadia ha presenziato all'ennesima piazza anti Israele e dato voce a una frase ... Lo riporta iltempo.it