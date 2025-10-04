Moni Ovadia | Chi non condanna il genocidio di Gaza è complice

“Chi non condanna il genocidio in corso a Gaza è complice”. Così Moni Ovadia, attore, scrittore e musicista, ma anche attivista dei diritti civili e sociali, invita tutti quanti a lottare per fermare l’orrore che si sta verificando in Palestina. In quel territorio si sta vivendo un’escalation di distruzione e morte: a fronte di questa situazione, da tempo, in tutta Italia e in diversi Paesi del mondo sono in corso mobilitazioni a sostegno del popolo palestinese e l’abbordaggio della Flotilla da parte delle forze israeliane ha riportato in piazza tantissime persone. Partendo da quanto accaduto, abbiamo chiesto una riflessione a Moni Ovadia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

