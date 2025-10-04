Mondiali di Atletica Paralimpica 2025 l’Italia fa nove medaglie | Legnante e Dedaj sul podio
Nuova Delhi, 4 ottobre 2025 – Arrivano due super medaglie dai Mondiali di Atletica Paralimpica 2025, in svolgimento a Nuova Delhi. Due Azzurre hanno regalato il podio al Team Italia, che aggiunge altri successi alla spedizione tricolore. Assunta Legnante ha messo al collo l’oro iridato nel Getto del Peso F1112. E fa sei in carriera, sottolineando una straordinaria avventura personale nello sport. Inarrestabile la sua competizione mediante un lancio di 14,44 metri, dominando gara e avversarie. “Ennesima vittoria mondiale. Io c’ero e questo è il mio sesto oro mondiale nel peso. Il tempo passa, ma io ci sono ancora!”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
#NewDelhi Nuova medaglia d'oro per l'Italia ai Campionati Mondiali di Atletica Paralimpica. Complimenti a Ndiaga Dieng, atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa #GSPD, che è salito sul gradino più alto del podio negli 800 m. categoria T20. - facebook.com Vai su Facebook
Campionati Mondiali di ATLETICA LEGGERA PARALIMPICA - New Delhi (IND) - Ambra Sabatini conquista la medaglia d'oro sui 100m cat.T63 con il tempo di 14"39 (v+0.5 SB) #NoiconVoi - X Vai su X
Atletica, Marco Cicchetti vola con il record europeo: oro ai Mondiali paralimpici, quinta perla per l’Italia - Marco Cicchetti ha fatto saltare il banco e ha conquistato la medaglia d'oro nel salto in lungo (categoria T44) ai Mondiali di atletica paralimpica, in ... Segnala oasport.it
