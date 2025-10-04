Mondiali di Atletica Paralimpica 2025 l’Italia fa nove medaglie | Legnante e Dedaj sul podio

Nuova Delhi, 4 ottobre 2025 – Arrivano due super medaglie dai Mondiali di Atletica Paralimpica 2025, in svolgimento a Nuova Delhi. Due Azzurre hanno regalato il podio al Team Italia, che aggiunge altri successi alla spedizione tricolore. Assunta Legnante ha messo al collo l’oro iridato nel Getto del Peso F1112. E fa sei in carriera, sottolineando una straordinaria avventura personale nello sport. Inarrestabile la sua competizione mediante un lancio di 14,44 metri, dominando gara e avversarie. “Ennesima vittoria mondiale. Io c’ero e questo è il mio sesto oro mondiale nel peso. Il tempo passa, ma io ci sono ancora!”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it