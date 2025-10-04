Monaco-Nizza domenica 05 ottobre 2025 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici
Entrambe reduci dalle fatiche di coppa, Monaco e Nizza si affrontano in questo derby della Costa Azzurra dai tanti spunti per entrambe. Gli asemists sono riusciti a strappare un punto in casa contro il Manchester City, trovando un rigore in pieno recupero approfittando anche di un avversario che si è adagiato sugli allori mancando il colpo del KO. Risultato positivo che cancella la debacle di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: monaco - nizza
A Nizza due festival, del cinema e delle arti urbane, appuntamenti con Ottobre Rosa a Mandelieu-La Napoule, note d'organo a Monaco e tanti altri eventi in Costa Azzurra segnalati nella nostra agenda week-end! - facebook.com Vai su Facebook
Leclerc e Sainz in viaggio verso Monaco, guidando un van affittato: il loro aereo per Nizza è atterrato in Italia per il maltempo - X Vai su X
Pronostico Monaco-Nizza 5 Ottobre 2025: 7ª Giornata di Ligue 1 - Nizza allo Stade Louis II: tutte le informazioni su pronostico, quote scommesse e analisi di una sfida che promette spettacolo ... Riporta bottadiculo.it