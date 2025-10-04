Monaco droni sull’aeroporto Piste bloccate e voli cancellati | che cosa è successo

Open.online | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una notte di disagi e voli bloccati, l’aeroporto internazionale di Monaco ha iniziato a riaprire gradualmente dalle 7 di questa mattina, sabato 4 ottobre. Lo scalo, secondo quanto si legge sul sito ufficiale, invita comunque i passeggeri a verificare con la propria compagnia la situazione dei voli prima di mettersi in viaggio. E avverte: i ritardi proseguiranno per tutta la giornata. Il blocco del traffico aereo è scattato venerdì 3 ottobre, quando l’ente tedesco per il controllo del traffico aereo (DFS) ha deciso di sospendere le operazioni «fino a nuovo ordine» dopo una serie di  avvistamenti non confermati di droni  nello spazio aereo dello scalo bavarese. 🔗 Leggi su Open.online

