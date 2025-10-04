Nuova notte di tensione nei cieli d’Europa. L'aeroporto di Monaco di Baviera, il secondo scalo più trafficato della Germania, è rimasto bloccato per ore dopo l'avvistamento di diversi droni non identificati. L'allarme è scattato poco dopo le dieci di sera: luci in movimento sopra le piste, segnali radar anomali, voli sospesi immediatamente. Diciassette le cancellazioni, quindici gli aerei dirottati, migliaia i passeggeri rimasti a terra. Solo alle sette di questa mattina le operazioni sono riprese gradualmente, ma lo scalo avverte che ritardi e disagi proseguiranno per tutto il giorno. E' il secondo episodio in meno di un mese e la Germania parla ormai di una minaccia persistente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Monaco, aeroporto chiuso per ore per droni non identificati