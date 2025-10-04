Monaco aeroporto chiuso per ore per droni non identificati
Nuova notte di tensione nei cieli d’Europa. L'aeroporto di Monaco di Baviera, il secondo scalo più trafficato della Germania, è rimasto bloccato per ore dopo l'avvistamento di diversi droni non identificati. L'allarme è scattato poco dopo le dieci di sera: luci in movimento sopra le piste, segnali radar anomali, voli sospesi immediatamente. Diciassette le cancellazioni, quindici gli aerei dirottati, migliaia i passeggeri rimasti a terra. Solo alle sette di questa mattina le operazioni sono riprese gradualmente, ma lo scalo avverte che ritardi e disagi proseguiranno per tutto il giorno. E' il secondo episodio in meno di un mese e la Germania parla ormai di una minaccia persistente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: monaco - aeroporto
A Monaco un aeroporto per le espulsioni
Putin: "Con missili Tomahawk a Kiev nuova fase di escalation" | Chiuso l'aeroporto di Monaco per droni sospetti
Monaco, droni sospendono i voli. Aeroporto riaperto solo all’alba
Droni sopra l'aeroporto di Monaco per il secondo giorno consecutivo, nove ore di stop ai voli. Kiev: colpita una grande raffineria vicino a San Pietroburgo. Zelensky: trenta feriti nell'attacco a una stazione ferroviaria a Sumy, "Mosca non poteva non sapere di col - facebook.com Vai su Facebook
Droni sopra l'aeroporto di Monaco per il secondo giorno consecutivo, 9 ore di stop. Kiev: colpita una raffineria vicino a San Pietroburgo. Zelensky: 30 feriti nell'attacco a una stazione ferroviaria a Sumy, "Mosca non poteva non sapere di colpire civili" - X Vai su X
Monaco, aeroporto chiuso per ore per droni non identificati: «Un'escalation, mai successo in uno scalo civile tedesco» - L'aeroporto di Monaco di Baviera è stato chiuso per alcune ore nella notte tra giovedì e venerdì: una data chiave, alla vigilia della festa della riunificazione e mentre si chiude l'Oktoberfest. Lo riporta msn.com
Aeroporto di Monaco chiuso per ore per droni non identificati. Sospetti su Mosca e il sorvolo sulla base belga - Aeroporto di Monaco chiuso per droni: voli bloccati e passeggeri a terra. Riporta blitzquotidiano.it