Momento drammatico per Enrica Bonaccorti al suo fianco c’è l’amata figlia Verdiana | il racconto dell’abbandono del padre

Enrica Bonaccorti affronta la malattia con accanto la figlia Verdiana, che da sempre la sostiene dopo l'abbandono del padre: una storia di forza e amore indissolubile. Un legame unico, fatto di resilienza, amore e sostegno reciproco, Enrica Bonaccort i, volto storico della televisione italiana, ha recentemente rivelato la sua battaglia contro un tumore, mostrando ancora una volta il suo coraggio. Accanto a lei c'è la figlia Verdiana, una donna che ha scelto di vivere lontano dai riflettori ma che non ha mai fatto mancare la sua presenza.

