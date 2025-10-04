Momento drammatico per Enrica Bonaccorti al suo fianco c’è l’amata figlia Verdiana | il racconto dell’abbandono del padre

Enrica Bonaccorti affronta la malattia con accanto la figlia Verdiana, che da sempre la sostiene dopo l'abbandono del padre: una storia di forza e amore indissolubile. Ecco tutti i dettagli Leggi anche: Enrica Bonaccorti, una famosa conduttrice sapeva «Non stava bene»: il racconto commosso della malattia Un legame unico, fatto di resilienza, amore e sostegno reciproco, Enrica Bonaccort i, volto storico della televisione italiana, ha recentemente rivelato la sua battaglia contro un tumore, mostrando ancora una volta il suo coraggio. Accanto a lei c'è la figlia Verdiana, una donna che ha scelto di vivere lontano dai riflettori ma che non ha mai fatto mancare la sua presenza.

Momento drammatico per Enrica Bonaccorti, al suo fianco c'è l'amata figlia Verdiana: il racconto dell'abbandono del padre

