Molina Juve novità dall’Inghilterra | l’obiettivo per la fascia finisce nel mirino di quel top club di Premier League Le ultimissime

Molina Juve, dall’Inghilterra non hanno dubbi: il Manchester City monitora la situazione di Molina, seguito in passato anche dai bianconeri. Un nome che in passato è stato accostato con insistenza al calciomercato Juv e, un obiettivo che ora rischia di diventare irraggiungibile. Dall’ Inghilterra, e in particolare dal portale TeamTalk, rimbalza una notizia di mercato che riguarda da vicino anche i bianconeri. Il Manchester City di Pep Guardiola avrebbe messo nel mirino Nahuel Molina, esterno argentino dell’ Atletico Madrid e campione del mondo. Mercato Juve: la pista Molina si complica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

