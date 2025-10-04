Molina Juve novità dall’Inghilterra | l’obiettivo per la fascia finisce nel mirino di quel top club di Premier League Le ultimissime

Molina Juve, dallInghilterra non hanno dubbi: il Manchester City monitora la situazione di Molina, seguito in passato anche dai bianconeri. Un nome che in passato è stato accostato con insistenza al calciomercato Juv e, un obiettivo che ora rischia di diventare irraggiungibile. Dall’ Inghilterra, e in particolare dal portale  TeamTalk, rimbalza una notizia di mercato che riguarda da vicino anche i bianconeri. Il  Manchester City  di  Pep Guardiola  avrebbe messo nel mirino  Nahuel Molina, esterno argentino dell’ Atletico Madrid  e campione del mondo. Mercato Juve: la pista Molina si complica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Molina Juve, novità dall'Inghilterra: l'obiettivo per la fascia finisce nel mirino di quel top club di Premier League. Le ultimissime

