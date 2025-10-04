Molestie alla studentessa Il prof torna in classe Ma in un’altra scuola

È tornato ad insegnare ma in un’altra scuola. Il prof finito agli arresti domiciliari, lo scorso aprile, a seguito dell’indagine che lo vedeva coinvolto con l’accusa di aver molestato una sua studentessa minorenne, è di nuovo al lavoro. Il giudice per le indagini preliminari Luca Gaspari, accogliendo la richiesta del suo difensore, l’avvocato Andrea Mitresi, ha disposto la revoca degli arresti domiciliari, modificando la misura e stabilendo il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati. Per questo motivo, l’Ufficio scolastico provinciale ha revocato la sospensione e contestualmente ha consentito che il docente entrasse in servizio in un altro istituto della provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

