Molestie alla studentessa Il prof torna in classe Ma in un’altra scuola
È tornato ad insegnare ma in un’altra scuola. Il prof finito agli arresti domiciliari, lo scorso aprile, a seguito dell’indagine che lo vedeva coinvolto con l’accusa di aver molestato una sua studentessa minorenne, è di nuovo al lavoro. Il giudice per le indagini preliminari Luca Gaspari, accogliendo la richiesta del suo difensore, l’avvocato Andrea Mitresi, ha disposto la revoca degli arresti domiciliari, modificando la misura e stabilendo il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati. Per questo motivo, l’Ufficio scolastico provinciale ha revocato la sospensione e contestualmente ha consentito che il docente entrasse in servizio in un altro istituto della provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: molestie - studentessa
Molestie alla studentessa. Il prof torna in classe. Ma in un’altra scuola - Revocati i domiciliari, scatta il divieto di avvicinamento alla ragazza. Come scrive lanazione.it