Modric ritrova la Juve e Tudor | Non nascerà mai più uno così domani speriamo faccia care Il siparietto tutto da ridere in conferenza

Juventusnews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modric ritrova la Juve, parole al miele da parte di Tudor: il tecnico bianconero esalta la leggenda del Milan e chiude con una battuta. Un omaggio che sa di poesia, un attestato di stima che va oltre la rivalità, per poi chiudere con una battuta tanto irriverente quanto genuina. Nella conferenza stampa di vigilia di  Juve – Milan, il tecnico bianconero  Igor Tudor  ha dedicato parole speciali al suo grande avversario di domani e suo ex compagno di nazionale,  Luka Modric. Tudor: l’omaggio all’amico-rivale. Alla domanda sul fuoriclasse del  Milan,  Tudor  ha messo da parte per un attimo il ruolo di allenatore della  Juventus  per parlare del suo connazionale, esaltando la grandezza di un giocatore che, a suo dire, è irripetibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

