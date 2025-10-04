Modena - Virtus Entella probabili formazioni | Pergreffi e Strizzolo fuori dai convocati

Sponda Modena, le scelte di SottilFuori causa Pergreffi per un risentimento muscolare, nemmeno Strizzolo figura tra i convocati. Dopo il turnover nel match di mercoledì contro la Carrarese tutto lascia pensare al ritorno della “vecchia guardia”, in particolare a centrocampo e in attacco.Solito. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Modena-Virtus Entella, settima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Verso Modena - Virtus Entella, Sottil: "Partita dura, servono cento minuti di livello"

