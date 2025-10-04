Sabato, 6 giugno 2015, uno stadio Braglia inondato dal sole. C’è il pubblico delle grandi occasioni, il Modena si gioca il ritorno dei playout per restare in Serie B, avversario quell’ Entella che domani sfiderà i gialli all’ombra della Ghirlandina. Dopo il 2 a 2 dell’andata a Chiavari, ai canarini allenati da Melotti e Pavan basta un altro pareggio per scampare alla retrocessione, vista la miglior posizione in classifica bella stagione regolare. E pareggio sarà, per 1 a 1, col patema finale dell’espulsione di Calapai e di un gol incredibilmente fallito da un ex mai troppo amato da queste parti come Sforzini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Modena-Entella, Mazzarani ricorda: "Quel playout giocato da avversario"