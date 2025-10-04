Modena-Entella Mazzarani ricorda | Quel playout giocato da avversario
Sabato, 6 giugno 2015, uno stadio Braglia inondato dal sole. C’è il pubblico delle grandi occasioni, il Modena si gioca il ritorno dei playout per restare in Serie B, avversario quell’ Entella che domani sfiderà i gialli all’ombra della Ghirlandina. Dopo il 2 a 2 dell’andata a Chiavari, ai canarini allenati da Melotti e Pavan basta un altro pareggio per scampare alla retrocessione, vista la miglior posizione in classifica bella stagione regolare. E pareggio sarà, per 1 a 1, col patema finale dell’espulsione di Calapai e di un gol incredibilmente fallito da un ex mai troppo amato da queste parti come Sforzini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: modena - entella
Serie B, gioia Entella dopo 4 anni. Vince l'equilibrio: Modena, Cesena e Frosinone in vetta
Partita Modena - Entella, come cambia la viabilità in zona stadio
Modena-Virtus Entella, settima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Modena - Virtus Entella ? Stadio Braglia Domenica, ore 19:30 Oltre 2500 biglietti già venduti e una grande cornice di pubblico in arrivo! PROMO BIGLIETTI: -50% in qualsiasi settore per chi era al Braglia in Modena-Pescara Poltronissime a 5€ per gli - facebook.com Vai su Facebook
Modena ricorda Pavarotti nel giorno dei 90 anni del tenore - Il Modena Belcanto Festival, manifestazione nata nel 2024 per valorizzare la tradizione lirica cittadina, ricorderà Luciano Pavarotti nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni, il 12 ... Si legge su ansa.it