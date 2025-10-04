‘Modena cento ore’ rombano i motori

Il rombo dei motori storici invaderà la città venerdì 10 ottobre, quando le vie del centro e l’Autodromo diventeranno palcoscenico di un evento unico: la ‘Modena cento ore’. Non una corsa qualsiasi, ma una vera celebrazione della passione automobilistica, capace di unire sport, storia e cultura in un’unica esperienza. Per la città sarà una giornata speciale, con il doppio appuntamento del passaggio in piazza Matteotti, previsto dalle 11.30, e della sfida finale in pista nel pomeriggio. Gli imolesi avranno così l’occasione di ammirare da vicino oltre cento vetture da competizione, autentici gioielli della storia dell’automobilismo, provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

