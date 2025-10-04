Modena al via il Censimento Istat 2025 | coinvolte 3.350 famiglie

Modenatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte lunedì 6 ottobre la settima edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolgerà complessivamente 3.350 famiglie, delle circa 85mila residenti nel Comune di Modena: 2.800 da campionamento da lista, cioè selezionate casualmente sull’intero territorio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: modena - censimento

