Modena | 20enne in carcere con l' accusa di violenza sessuale rapina e lesioni

Lapresse.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Modena ha arrestato un ragazzo di 20 anni accusato di violenza sessuale pluriaggravata, rapina e lesioni ai danni di una donna. I fatti risalirebbero al 19 agosto scorso. La vittima sarebbe stata spintonata e aggredita mentre si trovava in sella alla sua bici in località San Damaso. Il giovane le avrebbe legato mani e collo con una corda per poi violentarla. In seguito si sarebbe dato alla fuga rapinando la donna anche della sua bicicletta, del valore di circa 4.500 euro, e gettando più avanti gli effetti personali della vittima. Grazie alla sua denuncia e alle indagini, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire al presunto colpevole. 🔗 Leggi su Lapresse.it

