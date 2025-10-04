modena 20enne arrestato per violenza sessuale e rapina

ABBONATI A DAYITALIANEWS Custodia cautelare in carcere per un giovane italiano di origine marocchina. A Modena è stato arrestato un ragazzo di 20 anni, cittadino italiano di origine marocchina, accusato di violenza sessuale pluriaggravata, rapina aggravata e lesioni personali. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, ha portato all’esecuzione della misura cautelare in carcere, disposta dal Tribunale su richiesta della Procura. L’aggressione lungo il percorso Vivi Natura. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’aggressione è avvenuta il 19 agosto scorso lungo il percorso Vivi Natura, in località San Damaso, vicino alle casse di espansione del fiume Panaro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

