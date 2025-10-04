Modena 20enne arrestato per violenza sessuale e rapina
ABBONATI A DAYITALIANEWS Custodia cautelare in carcere per un giovane italiano di origine marocchina. A Modena è stato arrestato un ragazzo di 20 anni, cittadino italiano di origine marocchina, accusato di violenza sessuale pluriaggravata, rapina aggravata e lesioni personali. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, ha portato all’esecuzione della misura cautelare in carcere, disposta dal Tribunale su richiesta della Procura. L’aggressione lungo il percorso Vivi Natura. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’aggressione è avvenuta il 19 agosto scorso lungo il percorso Vivi Natura, in località San Damaso, vicino alle casse di espansione del fiume Panaro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: modena - 20enne
Modena, 20enne arrestato con hashish e 5.600 euro: blitz della Polizia grazie alla segnalazione via YouPole
20-21 settembre 2025 il Glicine Modena Complimenti ai nostri ragazzi e compagni di vita. - facebook.com Vai su Facebook
Modena, donna aggredita e violentata ad agosto sulla ciclabile: arrestato 20enne - La polizia di stato di Modena ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 20 anni, di origine marocchina, accusato di violenza sessuale ... Riporta tg24.sky.it
Aggredisce e violenta una donna, arrestato un 20enne a Modena - Gli agenti della Polizia di Stato di Modena hanno arrestato, su ordine di carcerazione, un giovane cittadino italiano, di 20 anni, di origine marocchina, gravemente indiziato dei reati di violenza ... Secondo italpress.com