Moda la stagione dei vestiti che sussurrano a chi li indossa | il guardaroba è un organismo in simbiosi con la pelle

Quotidiano.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parigi – E se i vestiti fossero coscienti e avessero delle intenzioni, che farebbero con e su di noi? Certo, non saremmo loro antipatici, con quel che abbiamo investito per averli. Ma loro? Forse vorrebbero espandersi, trasformarsi, mutare con noi, alleati gentili che chiedono al corpo di poter pensare. Issey Miyake l’ha messo in scena: “Being Garments, Being Sentient” è il titolo di una collezione che è una domanda dal punto di vista dei vestiti. Al Centre Pompidou le forme sembrano crescere da sole, giacche con aperture spostate costringono a nuovi gesti, pantaloni con pannelli “a manica” ridisegnano la postura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

moda la stagione dei vestiti che sussurrano a chi li indossa il guardaroba 232 un organismo in simbiosi con la pelle

© Quotidiano.net - Moda, la stagione dei vestiti che “sussurrano” a chi li indossa: il guardaroba è un organismo in simbiosi con la pelle

In questa notizia si parla di: moda - stagione

Tendenze Moda 2023: Scopri gli Stili Ecologici e Futuristici che Dominano la Stagione

Giulia Salemi chiude con oltre 100 milioni di total audience la seconda stagione del suo podcast “Non lo faccio x moda”

Moda autunno 2025: 5 must-have anti-nostalgia per iniziare la stagione

moda stagione vestiti sussurranoModa, la stagione dei vestiti che “sussurrano” a chi li indossa: il guardaroba è un organismo in simbiosi con la pelle - Gli abiti di Carven sussurrano un'altra verità, più intimista e rarefatta. Come scrive msn.com

moda stagione vestiti sussurranoTendenze moda per l’autunno 2025: la guida con tutti i trend di stagione - L’autunno è iniziato ed è giunto il momento di dare un’occhiata alle tendenze moda per la stagione fredda. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Moda Stagione Vestiti Sussurrano