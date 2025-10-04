Moda la stagione dei vestiti che sussurrano a chi li indossa | il guardaroba è un organismo in simbiosi con la pelle

Parigi – E se i vestiti fossero coscienti e avessero delle intenzioni, che farebbero con e su di noi? Certo, non saremmo loro antipatici, con quel che abbiamo investito per averli. Ma loro? Forse vorrebbero espandersi, trasformarsi, mutare con noi, alleati gentili che chiedono al corpo di poter pensare. Issey Miyake l’ha messo in scena: “Being Garments, Being Sentient” è il titolo di una collezione che è una domanda dal punto di vista dei vestiti. Al Centre Pompidou le forme sembrano crescere da sole, giacche con aperture spostate costringono a nuovi gesti, pantaloni con pannelli “a manica” ridisegnano la postura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

