Mo | Pionati ' da Flotilla 4 no a Mattarella Meloni al Papa e al garante'

Iltempo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) - "Si moltiplicano nella striscia di Gaza le manifestazioni di giubilo per gli scioperi e i cortei nelle città italiane: aver bloccato le tangenziali di Milano e Roma, occupato aereoporti e stazioni ferroviarie, picchiato poliziotti a Pisa e Napoli ha infatti cambiato radicalmente condizioni e prospettive di vita dei palestinesi! Ovviamente stiamo scherzando perché l'Italia può anche essere paralizzata per settimane o messa a ferro e fuoco, senza che questo influisca minimamente su quel che accade in Medioriente. Chi cavalca la piazza e organizza la protesta lo sa benissimo, ma se ne frega perché ha un altro obiettivo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo pionati da flotilla 4 no a mattarella meloni al papa e al garante

© Iltempo.it - Mo: Pionati, 'da Flotilla 4 no, a Mattarella, Meloni, al Papa e al garante'

In questa notizia si parla di: pionati - flotilla

mo pionati flotilla 4Flotilla, liberati i 4 deputati italiani. Tajani: «Accelerare il rilascio degli altri connazionali» - I parlamentari che partecipavano alla missione verso il rientro. Come scrive unionesarda.it

Flotilla, a bordo 4 parlamentari italiani. Schlein scrive a Meloni: «Garantire la sicurezza». E scoppia il caso Sigonella - Bonelli ha sollevato anche il sospetto che la presenza dei velivoli israeliani possa essere legata alla Global Sumud Flotilla, attualmente in navigazione nel Mediterraneo con l’obiettivo di rompere ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Pionati Flotilla 4