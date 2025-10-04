(Adnkronos) - "Si moltiplicano nella striscia di Gaza le manifestazioni di giubilo per gli scioperi e i cortei nelle città italiane: aver bloccato le tangenziali di Milano e Roma, occupato aereoporti e stazioni ferroviarie, picchiato poliziotti a Pisa e Napoli ha infatti cambiato radicalmente condizioni e prospettive di vita dei palestinesi! Ovviamente stiamo scherzando perché l'Italia può anche essere paralizzata per settimane o messa a ferro e fuoco, senza che questo influisca minimamente su quel che accade in Medioriente. Chi cavalca la piazza e organizza la protesta lo sa benissimo, ma se ne frega perché ha un altro obiettivo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mo: Pionati, 'da Flotilla 4 no, a Mattarella, Meloni, al Papa e al garante'